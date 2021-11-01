 

Опубликованы первые рендеры Ford Mondeo нового поколения

01.11.2021, 10:20, Новости дня
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Американская компания Ford представит обновленную версию седана Ford Mondeo.

Группой художников уже предложены рендерные изображения автомобиля, который существенно обновится по внешнему виду. Напомним, первое поколение Mondeo вышло в 1993 году, тогда как популярность автомобиля продолжает расти. В дальнейшем на рынок вышли версии Fusion, которые покоряют американский рынок.

Производитель готовит совершенно новый автомобиль, который будет существенно отличаться от актуальной генерации. Вместе с тем обновленный Fusion получит вид кросс-универсала, о чем свидетельствует оптика, детали экстерьера, а также задние фонари. Технические параметры модели пока умалчиваются.



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