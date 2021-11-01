Опубликованы первые рендеры Ford Mondeo нового поколения

Американская компания Ford представит обновленную версию седана Ford Mondeo.

Группой художников уже предложены рендерные изображения автомобиля, который существенно обновится по внешнему виду. Напомним, первое поколение Mondeo вышло в 1993 году, тогда как популярность автомобиля продолжает расти. В дальнейшем на рынок вышли версии Fusion, которые покоряют американский рынок.

Производитель готовит совершенно новый автомобиль, который будет существенно отличаться от актуальной генерации. Вместе с тем обновленный Fusion получит вид кросс-универсала, о чем свидетельствует оптика, детали экстерьера, а также задние фонари. Технические параметры модели пока умалчиваются.