Опубликованы первые рендеры Ford Mondeo нового поколения
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Американская компания Ford представит обновленную версию седана Ford Mondeo.
Группой художников уже предложены рендерные изображения автомобиля, который существенно обновится по внешнему виду. Напомним, первое поколение Mondeo вышло в 1993 году, тогда как популярность автомобиля продолжает расти. В дальнейшем на рынок вышли версии Fusion, которые покоряют американский рынок.
Производитель готовит совершенно новый автомобиль, который будет существенно отличаться от актуальной генерации. Вместе с тем обновленный Fusion получит вид кросс-универсала, о чем свидетельствует оптика, детали экстерьера, а также задние фонари. Технические параметры модели пока умалчиваются.
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