Диетолог Гинзбург назвал способы восполнения витамина D

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в рамках интервью рассказал, чем можно восполнить витамин D. Если у человека присутствует непереносимость данного элемента в таблетках, то нужно прибегать к другим средствам.

Витамин D в организме помогает бороться с различными вирусами, инфекционными болезнями и предотвращает быстрое старение кожи. Этот элемент отражается на работе иммунитета, половых функций и эндокринной системы. Его можно извлечь из натуральных источников и спецдобавок. В целом не встречаются аллергические реакции на Витамин D, поскольку элемент вырабатывается самим организмом человеком. Другим моментом является то, что не каждый хочет получать его из различных масляных растворов.

Альтернативой является прием солнечных ванн на улице или же посещение солярия. Эти способы активизируют выработку витамина D в коже. Однако и данные варианты подойдут не всем. Частое посещение солярия и вовсе может спровоцировать рак.

Проблема решается путем корректировки рациона питания. В него нужно включить жирные сорта рыбы, печень трески, яичный желток, молоко повышенной жирности.

Витамин D можно получить из специальных капель. Если говорить о приеме витаминного комплекса, то этого будет недостаточно. Периодически придется сдавать анализы и проверять уровень витамина D, пишет портал Newinform.