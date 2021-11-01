Вегетарианство может ослабить иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19

Медики рассказали, как вегетарианство может воздействовать на иммунный ответ на вакцинацию против COVID-19. Исключение из рациона мяса негативно отражается на данном процессе.

Рацион веганов состоит исключительно из продуктов растительного происхождения. Что касается вакцины против коронавируса, то она делается, чтобы произошла выработка антител. В продуктах животного происхождения находятся важные микроэлементы и витамины, которые поступают в организм только с пищей, поскольку самостоятельно не вырабатываются. Если будет наблюдаться постоянная нехватка белковых веществ, начинается процесс разрушения клеток. Все это отрицательно влияет на формирование нормального иммунитета на вакцинацию. Такого мнения придерживается терапевт Тимур Асанов.

Когда формируется иммунитет, важно помочь организму в данном процессе. Человек должен нормально спать, полноценно питаться, избегать стрессов. Чем дольше человек не употребляет мясо, тем слабее у него иммунитет. Такой режим питания может привести к развитию ряда хронических патологий, пишет портал Nation News.