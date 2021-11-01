Сторонников захоронения Ленина в России становится все больше

Как показали соцопросы россиян, большинство жителей выступают за предание останков Владимира Ильича Ленина земле. Деятели искусства запустили собственный проект в поддержку данной акции. В рамках проекта «Невыносимое выносимо» уже снято четыре киноновеллы.

Накануне Александр Гудков, КВНщик и телеведущий, выложил на своей странице в Инстаграм очередной эпизод.

По сюжету Ильич просыпается в сумрачном Мавзолее и, печально глядя на охранника, начинает узнавать у него «свежие» новости: «А Сталина уже нет? А бог – есть?». Охранник, немного придя в себя, отвечает на вопросы вождя односложно. Тогда тот с еще более грустным видом предлагает: «Если Сталина нет, а бог есть, может, вы меня уже похороните?». Но в этот момент в зал заходит очередная группа посетителей, и охранник укладывает Ильича обратно: «Полежите еще немного».

Символично, что выход новеллы совпал с шестидесятилетним юбилеем захоронения другого советского вождя Иосифа Сталина, который так же некоторое время после смерти провел в мавзолее. Похороны Сталина состоялись 31 октября.

Сюжетами предыдущих киноновелл стало гадание маленькой девочки на книге Ленина. Первая случайно прочитанная ей накануне новогодних праздников фраза гласила «Расстреливать на месте». В новелле с участием Лолиты Милявской, мать в исполнении певицы отказалась вести на экскурсию в мавзолей своих детей со словами: «Не хватало нам еще трупп разглядывать».

Участием в проекте так же отметились актриса Чулпан Хаматова и актер Пьер Бурель.