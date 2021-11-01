 

Советник главы ОПУ Подоляк: Мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются оскорбительной риторикой

01.11.2021, 9:58, Новости дня
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“Журналисты имеют полное право выписать драматургию своей программы, сценарно все выстроить – с этим никто не спорит. А партия власти имеет право выбрать, кто будет в этой истории ее представлять. Власти ведь тоже нужно, чтобы ее спикеры были внятными и убедительными. Это же двустороннее движение. Мы же других гостей не обсуждаем и не говорим, кого звать. Мы никогда в это не лезли”, – сказал Подоляк.

На вопрос журналиста о том, что Офис президента поставил ультиматум – не звать на эфир внефракционного нардепа Гео Лероса, советник главы ОПУ сказал, что это вопрос к ведущим.

“Вы приглашаете на тему бюджета человека, который не будет говорить о сути, — он будет просто оскорблять президента либо главу Офиса, либо премьер-министра, либо какого-то депутата. Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой. И наши депутаты, говорят: «А зачем мне приходить и все это слушать?” – заявил Подоляк.

 

Контекст:

Ведущие программы “Зворотний відлік” на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук сообщила, что в ОП ставили ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук. По ее словам, один из ультиматумов касался приглашения на эфир Лероса.

Подоляк отрицал давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей “Слуги народа” – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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