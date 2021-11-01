 

“Женственная и счастливая”. Жанна Бадоева показала фото из Флоренции в белом кружевном платье

01.11.2021, 9:58, Новости дня
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На снимках 45-летняя ведущая позирует сначала в белом кружевном платье, после – в светлом пиджаке и юбке.

“Доброе утро! Проснулись? Завтрак, кофе, отдых, включили телевизор? Смотрели “Жизнь других” из Флоренции? Пишите, мне всегда интересно вообще мнение […] а пока я схожу в бар на завтрак, я же прилетела почти через месяц домо-о-ой”, – призналась Бадоева.

Ее пост набрал больше 50 тыс. лайков и 600 комментариев.

“Жанна, вы прекрасны! И платье фантастическое! Из флорентийского кружева?!” – поинтересовалась milaya_mila19.

“Боже, какое платье. Вы царица в нем. Вообще обожаю все ваши наряды”, – прокомментировала privalova5410.

“Невероятно красивое платье. Жанна, вы красавица, женственная и счастливая”, – написала lenakharchenko21.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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