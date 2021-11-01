За прошедшую неделю в Украине сделали больше COVID-прививок, чем за весь июнь

31 октября в стране сделали 117 тыс. прививок. Первую дозу получили 89 тыс. человек, вторую – 28 тыс.

С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 10,2 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,4 млн украинцев. В общей сложности сделали 17,7 млн прививок.

Прививали 31 октября тремя препаратами: Comirnaty (58 тыс. доз), CoronaVac (40,5 тыс. доз) и AstraZeneca (18,7 тыс. доз).

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Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 3070 жизней украинцев.

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