 

“Вульгарно. Из трусишек вываливается”. 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини

01.11.2021, 9:58, Новости дня
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“Оцените мой первый Reels”, – написала она. 

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Вульгарно. Из трусишек вываливается”, – отметила подписчица la_na5688.

“Шлагбаум поднялся”, – написала nasiba_1017.

“Ох, Настя, Настя… Уже нализалась”, – заявила anettka_ya.

Контекст:

Reels – аналог развлекательных вирусных видеороликов, которые выкладывают в TikTok

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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