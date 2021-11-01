 

Россиян предупредили о росте цен в ноябре

01.11.2021, 9:46, Разное
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Уже в этом месяце инфляция может возрасти до 8,02% в России. По данным экспертов, это станет максимумом за последние пять лет.
В связи с этим в последний месяц осени могут подорожать многие товары и продукты.

Экономист Максим Петроневич объяснил, что к числу факторов можно
отнести продолжающийся рост цен на продукты и автомобили в России и за границей. Также он отметил, что в нынешнем году урожай намного ниже уровня 2020 года, передает URA.ru. Кроме того, осложняют работу бизнеса и вынужденные эпидемиологические ограничения из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь экономист Александр Исаков заявил, что проблемными категориями по ценам на продукты в России в этом месяце останутся овощи и фрукты, а также куриное мясо. Его коллега Антон Струченевский отметил, что укрепление
рубля сдержит инфляцию на импортируемые товары.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин предупредил население о риске
высокой глобальной инфляции. Глава государства отметил важность недопущения развития подобной ситуации и необходимость нормализации бюджетной и
денежно-кредитной политики, отмечает РИА ФАН. Как писали “Дни.ру”, ранее российские власти вернулись к обсуждению продовольственной помощи в качестве одной из мер поддержки для малоимущих граждан.



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