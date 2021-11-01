 

Экономист Чалый допустил отречение Кремля от поддержки Лукашенко: Москва шлет Минску сигнал

01.11.2021, 9:46, Разное
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В политологической среде активно обсуждают интервью Светланы Тихановской Алексею Венедиктову на радиостанции “Эхо Москвы”. Для российских обозревателей наиболее любопытными стали слова лидера оппозиционного блока о том, что президент Владимир Путин мог бы стать посредником в переговорах между Александром Лукашенко и демократическими силами, претендующими на власть.

Независимый экономист Сергей Чалый выразил свою точку зрения на данный счет. Он предложил посмотреть на ситуацию с разных сторон. Первый вариант предполагает, что Путин является союзником Лукашенко, а значит претендовать на роль посредника в переговорах не сможет.

При этом специалист не исключил, что Кремль может отречься от поддержки Лукашенко. Вполне вероятно, что такой сигнал через Венедиктова и шлет Москва Минску, подчеркнул он.

Чалый отметил, что речи о том, чтобы предать Лукашенко, не идет. Также нельзя говорить, что Россия планирует сделать ставку на Светлану Тихановскую. Экономист убежден, что Кремль нащупывает механизмы, как устранить нестабильного и непредсказуемого Лукашенко.



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