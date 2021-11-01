Первая неделя будет яркой на события: женский гороскоп на 1-7 ноября для всех знаков зодиака

Первая половина ноября – непростое время. Кого-то ждут переломные моменты, кто-то решится на глобальные перемены в жизни, кто-то каждый день будет получать сюрпризы и подарки судьбы. Впереди – новые знакомства и разрыв старых отношений, реализация новых проектов и подведение итогов. Что ждет представительниц каждого знака зодиака в первые семь дней ноября? Расскажем прямо сейчас!

Овен

В течение недели вам придется немало потрудиться. Наступает время перемен, у вас будет множество забот. Если же вы не планируете ничего грандиозного, приведите в порядок свой рабочий стол, займитесь уборкой и перестановкой в доме, добавьте освещение и предметы декора. Звезды говорят: так вы сможете привлечь в свою жизнь успех, карьерный рост и материальное благополучие.

Телец

Если у вас давно были творческие планы, готовьтесь воплотить их в жизнь. Сейчас самое подходящее для этого время. Нет ярких и креативных идей? Давно пора сесть и придумать что-то необычное, а затем немедленно начать реализацию задуманного. Благодаря этому в вашей жизни появятся интересные люди: друзья и единомышленники.

Близнецы

Этот месяц вообще будет непростым. Однако сложнее всего барышням-Близнецам придется в первые семь дней. На какое-то время вы будете вынуждены забыть о себе и своих интересах – помощь потребуется тем, кто вас окружает. На себя, говорят астрологи, сил просто не останется. Постарайтесь грамотно распределять время и силы, обязательно оставляйте хотя бы немного для себя.

Рак

Женщинам этого знака зодиакального круга в первые семь дней ноября следует сохранять внимательность и осторожность. Слишком уж велика вероятность того, что вы попадете в неприятности, причините ущерб своему имуществу или здоровью. Проявляйте бдительность на дорогах и внимательно слушайте внутренний голос – он предупредит об опасности.

Лев

В это время у вас будет немало забот – большая их часть будет связана с документами. Лучше не откладывать это на потом, а выполнять поставленные перед вами задачи своевременно, в противном случае они скопятся словно снежный ком. Вы сорвете все дедлайны, что повлечет за собой крупные неприятности.

Дева

Прямо сейчас вы можете совершить настоящий прорыв. Астрологи предупреждают: вы не должны отказываться от своих возможностей и дорог, которые перед вами открываются: звезды не только укажут вам правильный путь, но и помогут его пройти. Постарайтесь к выходным сделать дома генеральную уборку, чтобы в вашу новую жизнь смогла войти обновленная энергия.

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Весы

Новый месяц, особенно первая его неделя, – лучшее время для того, чтобы начать новый увлекательный проект. Обратите внимание на то, чем не занимались прежде, найдите для себя новое направление и поставьте новые цели. Только в таком случае вам будут сопутствовать удача и благополучие. Большая часть проблем в это время разрешится даже без вашего участия.

Скорпион

Девушки, рожденные под знаком Скорпиона, в первые семь дней ноября должны быть осторожными и внимательными! Особенно непростое время – 4 число, когда состоится новолуние в этом знаке. Из-за этого вы можете столкнуться с чувством, будто вокруг вас царит хаос. Не позволяйте путанице повлиять на вашу жизнь, не рискуйте и не соглашайтесь на то, что тщательно не проверили.

Стрелец

Звезды советуют не браться за важные бытовые вопросы – в противном случае вас ждут большие неприятности. Если же отказаться от дел вы не можете, найдите себе компанию – друзья и единомышленники просто не дадут вам совершить ошибку!

Козерог

Первые четыре дня нового месяца погрузят вас в хаос, из которого, кажется, совершенно нет выхода. На самом же деле, говорят астрологи, уже пятого числа ситуация кардинально поменяется – благодаря тому, что Венера войдет в знак Козерога. Оставшиеся дни недели пройдут на позитивной волне, вас ничто не сможет расстроить или напугать. Более того, если верить гороскопу на ноябрь, женщин, рожденных под этим созвездием, ожидают озарения и проявления интуиции. Не стесняйтесь этим пользоваться!

Водолей

На новой неделе барышень этого знака зодиака ждут грандиозные дела – важные, ответственные и крупные. Будьте серьезны при их решении, каждое большое дело разбирайте на мелкие задачи, составляйте планы – и постепенно двигайтесь к своим целям.

Рыбы

Всю первую неделю ноября вам придется потратить на решение старых проблем. Вы давно откладывали их, но сейчас лучшее время для того, чтобы с ними разобраться. К тому же, говорят астрологи, именно в первые дни нового месяца вы сможете сделать максимально быстро и легко. Ваша активность и целеустремленность принесут моментальный результат и, кстати, положительно повлияют на вашу жизнь в будущем.