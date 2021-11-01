Афганское ополчение выразило надежду на помощь РФ в борьбе «Талибаном»
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Фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), надеется на поддержку со стороны России, сообщил представитель ополченцев, бывший замгубернатора северной афганской провинции Панджшер Кабир Васик.
«Нет никаких сомнений в том, что террористическая группировка «Талибан» представляет угрозу для всех стран, особенно для государств Центральной Азии. Однако Россия, имея серьезное влияние в регионе и в мире в целом, способна противостоять талибам и поддержать народ Афганистана и силы сопротивления в их борьбе с террористами», – передает ТАСС слова представителя ополченцев.
По его словам, Фронт национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), готовится к возобновлению боевых действий с отрядами радикалов.
«Боевики «Талибана» действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов», – подчеркнул представитель ФНС.
По словам Васика, лидер ФНС Ахмад Масуд в настоящий момент находится на территории Таджикистана.
«Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны», – рассказал представитель ФНС.
Ранее афганское сопротивление назвало Душанбе подходящей площадкой для диалога с талибами.
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