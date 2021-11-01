 

В Китае раскрыли тайну смерти древнего «расхитителя гробниц»

01.11.2021, 9:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрхеологи раскрыли тайну смерти молодого мужчины, убитого около 1300 лет назад, сообщили СМИ.

Как пишет The Art Newspapper, его скелет был обнаружен в Китае при раскопках гробницы на кладбище Шиянцзы, расположенного в Нинся-Хуэйском автономном районе. Останки были найдены в разбойничьем туннеле, через который грабители пробирались к гробнице, сооруженной в 25-220 годах н. э., передает РИА «Новости».

На скелете видны следы ножевых ранений. Ученые считают, что мужчина был еще жив, когда его бросили в шахту и оставили там умирать. Ему было около 25 лет. По мнению исследователей, убийство было совершено между 640 и 680 годами н. э.

«Тело было распростерто на земле, а правая рука расположена так, словно он прикрывает сильно покалеченное лицо. Основываясь на порезах и тяжести повреждения костей и, возможно, внутренних органов, мы пришли к выводу, что этот парень умер в результате нападения на него», – сообщил антрополог Цянь Ван.

По мнению ученых, убитый не входил в число грабителей, построивших туннель, потому что шахта уже начала заполнятся землей до того момента, когда он был в нее сброшен. Возможно, преступники таким образом решили скрыть содеянное и спрятали тело в общей могиле, как «листок в лесу», считают исследователи.

Рядом с телом был найден ржавый меч. «Мы не можем сказать, чей он. И не знаем, принадлежал ли он кому-нибудь из нападавших», – комментирует Ван.

«Это открытие единственное в своем роде», – уверяет антрополог. Уникальным его делает то, что археологи и раньше находили скелеты грабителей во время раскопок, но они погибали из-за обрушения туннелей, а не были жертвами убийств.

Ранее в Турции нашли 400 гробниц возрастом около 2 тыс. лет.



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