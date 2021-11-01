 

Судан решил продолжить реализацию соглашения о создании военной базы РФ

01.11.2021, 9:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСудан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране, сообщил суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.

«У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца», – передает РИА «Новости» ответ аль-Бурхана на вопрос, повлияют ли последние события в стране на создание базы МВФ РФ в Порт-Судане.

«У нас давнее и беспрерывное сотрудничество с Россией. Мы будем его всецело поддерживать, потому что РФ всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил», – сказал аль-Бурхан отвечая на вопрос о перспективах военного сотрудничества между Россией и Суданом.

Ранее военные задержали ряд членов правительства Судана, включая премьера Абдаллу Хамдока. В стране было введено чрезвычайное положение, объявлено о роспуске органов власти. Позднее Хамдок с супругой вернулись в столичную резиденцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после путча в Судане могут появиться российские военные.



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