 

В Узбекистане стартовали продажи китайского кроссовера Hongqi E-HS9

01.11.2021, 9:26, Новости дня
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В Узбекистане начались продажи обновленного китайского кроссовера Hongqi E-HS9.

В передней части кузова применили увеличенную решетку радиатора. Кроме того, новый автомобиль обладает стильными задними фонарями. В салоне применили крупные экраны для мультимедийной системы и приборной панели. Также предусмотрели дополнительные экраны для заднего ряда кресел. Новый кроссовер Hongqi E-HS9 оснащен электрическим агрегатом и улучшенной батареей, позволяющей проехать на полном заряде до 510 километров.

Кроме того, приобрести новую модель на рынке Узбекистана можно по цене от 130 тысяч юаней. Остальные подробности пока умалчиваются производителем и будут озвучены уже в скором времени.



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