Скоро подорожает пикап Ford F-150 2022 модельного года

Опубликованы некоторые подробности об увеличении цены на американский пикап Ford F-150.

В свою очередь, автомобиль относится к 2022 модельному году, тогда как его стоимость увеличится на 2,2 тыс. долларов. Предполагается, что цена на автомобиль увеличится на все доступные комплектации. Вместе с тем наиболее примечательной модификацией станет F-150 Limited, которая имеет увеличенный ценник.

С учетом обновленного прайса приобрести популярный пикап F-150 станет возможным по цене от 75,1 тыс. долларов. Пока разработчики не объяснили причину, по которой пришлось прийти к столь непопулярной мере. По поводу поставок на российский рынок пока никаких данных не предложено производителем.