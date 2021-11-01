 

Скоро подорожает пикап Ford F-150 2022 модельного года

01.11.2021, 9:26, Новости дня
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 Опубликованы некоторые подробности об увеличении цены на американский пикап Ford F-150.

В свою очередь, автомобиль относится к 2022 модельному году, тогда как его стоимость увеличится на 2,2 тыс. долларов. Предполагается, что цена на автомобиль увеличится на все доступные комплектации. Вместе с тем наиболее примечательной модификацией станет F-150 Limited, которая имеет увеличенный ценник.

С учетом обновленного прайса приобрести популярный пикап F-150 станет возможным по цене от 75,1 тыс. долларов. Пока разработчики не объяснили причину, по которой пришлось прийти к столь непопулярной мере. По поводу поставок на российский рынок пока никаких данных не предложено производителем.



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