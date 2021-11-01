 

Bloomberg – экс-главком НАТО назвал условия для восстановления отношений России и альянса

01.11.2021, 9:10, Новости дня
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Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал к восстановлению отношений РФ и альянса, однако подчеркнул, что прежде необходимо, чтобы Москва показала готовность следовать международным правилам. Как отмечает Ставридис в своей статье для Bloomberg, Североатлантический альянс должен продолжать уделять основное внимание именно российской угрозе.


Reuters

Отношения между НАТО и Россией находятся в наихудшем состоянии со времён окончания холодной войны. И хотя восстановление отношений необходимо, оно должно произойти лишь тогда, когда Москва покажет, что готова следовать установленным международным правилам, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Как считает Ставридис, для многих американцев новость о том, что РФ разрывает отношения с Организацией Североатлантического договора, стала неожиданностью только лишь потому, что мало кто подозревал о существовании таких отношений.

Однако, напоминает отставной адмирал, с 2002 года существует Совет РФ — НАТО, призванный помогать «избегать конфликтов и решать общие проблемы». По мнению автора статьи, восстановление этого партнёрства отвечает интересам как альянса, так и Кремля, так как в рамках совета РФ и НАТО «откровенно и содержательно» обсуждали вопросы, представляющие интерес для обеих сторон: от вооружённого конфликта в Южной Осетии до ситуации в Афганистане.

По словам Ставридиса, стороны не соглашались по целому ряду вопросов, в том числе по американским системам противоракетной обороны в Восточной Европе, однако совет был «хорошей возможностью для обсуждения разногласий», что позволяло надеяться на улучшение отношений РФ и Запада.
                                                                                                           
Однако этого не произошло. Началом ухудшения отношений послужила «аннексия Крыма»*, а последовавшие за ней санкции ещё больше усугубили ситуацию. Затем подрыву сотрудничества также способствовали поддержка Москвой режима президента Башара Асада в Сирии, серия кибератак на объекты инфраструктуры в США и Европе и «отравление» блогера Алексея Навального.

Ситуация обострилась в начале октября, когда Североатлантический альянс принял решение выслать восемь российских дипломатов, которых там обвинили в шпионаже. В ответ РФ объявила о приостановке работы своего представительства при военном альянсе.

Чтобы понять общую картину, по мнению Ставридиса, нужно взглянуть на вещи с точки зрения России. В частности, в Москве чувствуют, что получили свободу действий, так как Запад сосредоточился на Тихоокеанском регионе. Так, на состоявшейся на прошлой неделе встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе гораздо больше внимания уделили Китаю, нежели России.

Однако автор статьи предупреждает, что при разработке новой стратегической концепции НАТО «решающее значение имеет сохранение акцента на России». Ставридис признаёт, что в будущем необходимо будет уделять внимание таким вопросам, как изменение климата, кибербезопасность и, конечно, растущее влияние Китая. Тем не менее российская угроза — причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, — должна сохранять первенство.

Это подразумевает рост активности Североатлантического альянса в Арктике, продолжение политики антироссийских санкций, укрепление потенциала киберзащиты, проведение военной подготовки в Грузии и на Украине, а также противостояние российским провокациям на море и в воздухе в районах Балтийского и Чёрного морей.

Кроме того, в своей статье для Bloomberg Ставридис призывает НАТО восстановить работу делегаций в Брюсселе и Москве, как только Кремль покажет готовность следовать существующим международным правилам, для чего потребуется «сильный и единый фронт, а также сохранение Москвы в центре стратегического внимания НАТО».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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