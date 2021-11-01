Современные встречи с живыми горгульями

Горгульями принято называть каменные скульптуры в форме причудливых фантастических животных, которые устанавливали на крышах средневековых зданий Европы.

Считается, что термин “горгулья” пошел из легенды 7 века нашей эры, в которой рассказывалось о неком монстре по прозвищу “Ла Гаргуль”, который терроризировал людей, живущих на берегах реки Сена, и которого убил Святой Роман – архиепископ Руана.

Легенда гласит, что после смерти ужасного зверя его голова была установлена ​​на крыше церкви, чтобы держать других монстров в страхе, и отсюда выросла традиция создания фигур гротескных демонов из камня, чтобы они служили защитниками или хранителями важных мест.

Это быстро превратилось в настоящий архитектурный феномен и каменные горгульи выросли повсюду на церквях, соборах и других местах, нуждающихся в защите от демонов и злых духов. Самые известные горгульи находятся на вершине знаменитого собора Нотр-Дам в Париже.

На протяжении многих веков после легенды о Ла Гаргуле люди продолжали рассказывать истории о встречах с подобными существами. Они описывали их как нечто сгорбленное, уродливое и с большими перепончатыми крыльями за спиной. И сложно сказать, с кем именно они столкнулись, так как это не подходит под классическое описание призраков, йети, чупакабры или Человека-Мотылька.

И в наше время тоже можно найти истории о встречах с такими существами. Один такой рассказ был опубликован на сайте исследователя Лона Стриклера. Это случилось в 2004 году в Блуфилде, Западная Вирджиния, США. Очевидец тогда был ребенком и жил в зеленом сельском пригороде.

В тот день он играл во дворе рядом с большой живой изгородью, отделяющей его дом от дома его соседей.

“Я сидел там при ярком солнечном свете, как вдруг увидел шорох в живой изгороди. Я оглянулся и увидел то, что я могу описать только словами – оно было в точности как горгулья! Оно смотрело на меня твердыми, острыми черными глазами, у него была лягушачья кожа и его морда была похожа на лягушачью, за исключением зубов и ушей, которые я никогда не забуду до конца своей жизни.

Его уши были выгнуты наружу, как две большие зеленые перчатки сбоку на голове – как у статуй горгулий. Его тело имело форму бульдога, а его перепончатые лапы были повернуты внутрь (как при косолапости) когда оно двигалось.

Как только оно увидело меня, оно остановилось, широко открыло рот и зашипело. Оно держало пасть очень широко открытой. Мне было так страшно, что меня полностью парализовало. Я пытался позвать на помощь, но ничего не вышло.

Через несколько секунд как будто кто-то снял с меня кнопку паузы и я так быстро убежал к себе домой, что даже не помню, как это случилось. Я был в панике. Я пытался описать это маме и она принесла мне книгу про животных и попросила указать мне, на что это было похоже.

Самое похожее животное в этой книге было коалой, но я выбрал его лишь потому, что у горгульи были такие же черные глаза. Моя мама сказала мне, что эти звери живут лишь в Австралии и что я скорее всего увидел какую-то собаку. Больше мы никогда не говорили на эту тему”.

Возможно, это была просто неправильно опознанная собака? Если нет, то что это было?

Похожий тревожный отчет, опубликованный примерно в то же время, поступил с сайта Reddit от очевидца из Калифорнии. Он жил тогда в пригородном районе, окруженном фруктовыми садами. Он описывает, как однажды вечером около 22:00 он ехал домой на скейтборде, когда услышал звук, похожий на хлопанье крыльев, даже несмотря на то, что ночь была тихой:

“Я смотрю вверх в направлении звука и за скатом крыши моего соседа вижу, как взмахивают два больших крыла, а затем они начинают складываться, как будто существо только что приземлилось там.

Я определил, что крылья были около 5 футов в длину (1,5 метра), и я заметил, что свет из дома позади существа просвечивал сквозь крылья, то есть они были кожистыми, а не покрытыми перьями, как у птиц.

Казалось, что это существо услышало меня, когда я проезжал мимо, и замерло, сложив крылья и подняв из над своей круглой головой. У него не было на голове ни ушей, ни рогов, ни чего-нибудь, что выделялось бы на голове, то есть его голова была просто круглой.

Я не мог видеть ничего больше этого, так как свет падал позади существа, так что был виден лишь темный силуэт, но кожа на его крыльях была коричневой. Я вытащил свой телефон и попытался использовать настройку фонарика, чтобы лучше видеть его, но свет не достигал достаточно далеко и потом существо медленно начало спускаться за скат крыши, пока не пропало из поля видимости.

Я забежал в свой дом и лег в постель, думая о том, что, черт возьми, я только что увидел. Оно было слишком большим для летучей мыши, я видел здесь летучих мышей, и все они маленькие, и их голова не имеет такую форму. Это не могла быть и птица, поскольку я отчетливо помню, что крылья были кожистыми, без перьев”.

Нам снова остается задаться вопросом, что именно мог видеть этот человек. Демона? Пришельца? Загадочного криптида? Кто знает?

Другой интригующий рассказ принадлежит Рене Руд из книжной серии “The Paranormalist”. Она рассказывает, что это случилось однажды летом, когда она была девятилетней девочкой. Одним вечером она ехала со своей матерью по сельской дороге где-то в глубинке США, через местность, которую она описывает как усеянную прудами и лесами, и именно тогда она увидела нечто, очень похожее на “горгулью”:

“Оно сидело высоко на полумертвом дубе, стоявшем на берегу пруда. Луна была полная или близка к ней, а ветер утих. У меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть это существо, поискать его отражение в зеркале воды под ним, а затем снова взглянуть вверх, чтобы подтвердить то, что я видела.

Полагаю, мне было интересно, не была ли это просто странно искаженная часть самого дерева, но потом эта чертова штука зашевелилась. Сначала я думала, что оно нырнет в пруд, но потом поняла, что оно просто сидит там.

Пока мы проезжали мимо, я крутанулся на сиденье, чтобы держать его в поле зрения. Клянусь, его глаза вспыхнули красным, когда на них попал свет от наших задних фар. Потом я увидела, что у него на спине сложены крылья. По моим оценкам, оно было размером с большую собаку или маленькую козу, хотя форма была неправильной. Оно сидело в сильно сгорбленном положении.

У него были руки и ноги, по форме похожие на те, что есть у обезьян или лемуров, но гораздо толще и крупнее. Скорее всего, это был какой-то примат, но я была озадачена, потому что его тело выглядело не пушистым, а скорее грубым и покрытым чешуей, как у аллигатора.

Когда я взглянула на крылья, я подумала, что они похожи на крылья летучей мыши. Конечно, я пыталась сказать маме и брату, что я что-то увидела, но когда я описала его внешность, они усмехнулись и отказались возвращаться туда и искать это существо”.

Какой-то примат? Все любопытнее и любопытнее.

В 2005 году на Reddit появился отчет очевидца, который утверждал, что видел одно из подобных существ на сельском ранчо в Неваде. Он утверждал, что однажды темной ночью он вышел наружу с фонариком, когда увидел нечто, что словно пришло из ночных кошмаров:

“Я почувствовал внезапное желание повернуть голову вправо. В луче фонарика перед курятником моей бабушки, примерно в 15 футах от меня, стояло существо примерно 7 футов высотой (чуть более 2 метров). Оно частично повернулось ко мне и посмотрело на меня через левое плечо. Оно обернулось настолько, что я мог увидеть, что передо мной особь мужского пола.

У него был довольно длинный нос, большие крылья до середины икры, кожа и крылья выглядели кожистыми, серо-коричневого или розоватого цвета, я не мог видеть никаких волос на них. Он также был очень худым, почти скелет на вид, с какими-то костными выступами на плечах.

Я никогда этого не забуду. Оно напугало меня до смерти! Впоследствии я не замечал никаких мертвых животных в этом районе, если таковые были”.

На самом деле было удивительно много таких странных встреч, вплоть до самого последнего времени.

В 2011 году была опубликована история на сайте True Ghost Tales от женщины по имени Эшли, которая рассказывала, что однажды ночью гуляла со своим парнем в своем родном городе в Северной Калифорнии, когда они увидели нечто странное.

Было около 3 часов ночи, и улица описывалась как хорошо освещенная, ночь была спокойная. Проходя мимо, они услышали свистящий звук, похожий на хлопанье крыльев, и, взглянув вверх, увидели приближающуюся к ним чудовищную фигуру:

“Он летел низко, так что я хорошо его разглядела. Его размах крыльев был размером с небольшой автомобиль, а ростом он был выше двух метров. Ноги и голова были как у животного, но туловище было как будто крупным мужчиной с широкими плечами.

Его взмахи крыльями казались грубыми, но в основном он двигался довольно изящно, но это единственная его часть, которую я бы назвала “изящной”. Я закричала своему парню: “Боже мой, посмотри!” и мой парень тоже хорошо его разглядел.

Я думаю, что это был демон, а потом он прыгнул под телефонный столб и исчез, пролетая мимо проводов. Имейте в виду, что это было хорошо освещенное место без деревьев. Мы должны были четко видеть, как он прошел через другую сторону, но когда его тело прошло мимо электрического провода, он исчез, как будто проходил через портал или что-то в этом роде”.

На сайте исследователя Лона Стриклера довольно большая коллекция историй о наблюдений существ, похожих на горгулий. Одна из которых предположительно произошла весной 2010 года в месте недалеко от Каунти-роуд и Блэк-роуд в западном Джолиет, штат Иллинойс.

Свидетель говорит, что однажды вечером он был в своем доме, наслаждаясь телешоу, и окно было открыто, когда он услышал приглушенные рыдания, словно где-то там в темноте плакала женщина. Он вышел, чтобы проверить, и именно тогда он увидел “существо темного цвета ростом в четыре с половиной фута”, сидящее на крыше соседа, которое словно скрючилось или сгорбилось и отчетливо напомнило очевидцу горгулью:

“Крылатое существо встало и спрыгнуло с крыши на землю. Когда оно спускалось, его огромные 10-12-футовые крылья развернулись, а потом оно взлетело вверх и быстро поднялось в ночное небо.

Очевидец не видел, чтобы существо взмахивало своими крыльями, но заметил, что у него были заостренные уши. Других черт лица он не рассмотрел. Крылья были прикреплены от плеч к ногам и, похоже, не крепились к рукам”.

Что это за причудливые сущности? Указывают ли они на неправильную идентификацию реального животного или птицы или просто на обман? Или они что-то совсем странное? Пришельцы, демоны, нечисть, выбирайте сами. Великий исследователь паранормальных явлений Джон Киль (исследователь Человека-Мотылька) предполагал, что подобные крылатые сущности могли вторгаться в наш мир из параллельного измерения, намеренно или случайно.