 

“Кто ж знал, что все так затянется”. Седокова с молодым мужем поцеловались на пешеходном переходе

01.11.2021, 9:04, Новости дня
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На снимках 38-летняя певица и 29-летний спортсмен, одетые в пуховики, целуются посреди пешеходного перехода. “Любовь и ненависть”, – подписала фото Седокова.

За несколько часов ее пост набрал больше 30 тыс. лайков.

“Идеальные!” – прокомментировала фото tina_krava.

“Как стильно”, – написала lilija_zakharova.

“Кто ж знал во время первого поцелуя, что все так затянется…” – заметил alexboykok.

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A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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