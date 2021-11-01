 

В КГГА напомнили, что в Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

01.11.2021, 9:04, Новости дня
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“В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час”, – написал он. 

Знаки уберут на семи дорожных участках:

Набережное шоссе;
Приднепровское шоссе;
Столичное шоссе;
пр. Бажана;
ул. Саперно-Слободская;
ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;
пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзака.

Соответствующая норма будет действовать с 1 ноября по 1 апреля. Разрешенная скорость в Киеве составит максимум 50 км/ч, на некоторых участках – ниже.

Усов напомнил, что смена скоростного режима предусмотрена решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 года.

Контекст:

В Украине с 1 ноября также вступают в силу изменения в правила дорожного движения – появятся новые знаки, дорожная разметка, вступят в силу изменения, регламентирующие действия велосипедистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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