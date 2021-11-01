Австралия сняла ограничение на международные авиаперелеты, действовашее 20 месяцев

Прибывший самолет открыл программу восстановления авиасообщения между Австралией и остальным миром. Ожидается, что всего сегодня в Сидней приземлится 14 международных рейсов.

Пока что границы открылись только для полностью привитых австралийцев, граждан, постоянно проживающих в Австралии и их родственников. Для иностранцев и иностранных студентов границы остаются закрытыми.

Следующей категорией людей, которым будет разрешен въезд с 21 ноября, станут граждане Сингапура.

Как отмечает Reuters, бескарантинный въезд разрешен лишь на территории двух регионов (штаты Новый Южный Уэльс и Виктория), а международные рейсы выполняются только через аэропорты Сиднея и Мельбурна.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным минздрава Австралии, в стране подтвердили 170 тыс. случаев COVID-19, 1734 человека умерли.

—