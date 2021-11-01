Бекода – дорожные демоны Индии

Жуткий рассказ был опубликован на сайте Quora индийцем по имени Прашант Кумар. О рассказал, что в 2004 году его дядя и тетя возвращались домой с посещения свадьбы родственника в Андхра-Прадеше (Юго-восток Индии).

Они ехали на мотоцикле по опасной горной дороге, где не было фонарей и было множество крутых поворотов, выбоин и канав.

В какой-то момент они решили свернуть на другой путь, окольный, потому что боялись в темноте не увидеть обрыв. И именно там на окольной дороге с ними произошло нечто очень странное.

“Мой дядя вдруг увидел человека, бледного, как мел, тонкого, как палка, и безликого, как манекен. Это не напугало его (почему-то), но заставило задуматься о том, что это существо делает на дороге. Существо стояло примерно метрах в 100 метрах и когда они подъехали ближе, оно повернулось и посмотрело прямо на дядю своим безликим лицом.

Существо было очень высоким до такой степени, что определенно не могло быть просто худым и изуродованным человеком с точки зрения биологии. Оно стояло у дороги, прячась за небольшим кустом. У него были клыки (не знаю, как он это увидел, но выглядело это ужасно).

Внезапно мотоцикл забарахлил и чуть не упал. Мой дядя решил остановиться и проверить его, но тетя велела ему продолжать ехать без остановки. Мой дядя кое-как проехал мимо места с существом и добрался до дома.

После этого он болел несколько дней и, как владелец небольшой фабрики, он потерял много контрактов в течение следующих нескольких месяцев. Он однажды спросил мою тетю: “Ты тоже видела то существо в ту ночь?”. Моя тетя сначала кивнула, а затем сказала, что он видел Бекоду (“Демон” на местном языке). Это существо считается оборотнем и часто ищет невинного человека, которого легко напугать.

У него страшное лицо, необычные черты тела и оно по разному может преследовать свои жертвы. Тетя сказала, что когда они проехали то место, она увидела, что существо улыбается странной улыбкой. Затем оно перешло дорогу и потратило на это менее секунды. Им повезло, что они не остановились там”.

Похожая история была рассказана студентом технологического колледжа по имени Абхас Сен, который вместе со своим другом ехал ночью на мотоцикле домой по дороге из города Бхопал.

По его словам, этот маршрут простирался примерно на 210 км по неровной, темной и сельской дороге. Ночь была мрачная и очень холодная, и они дрожали, когда двигались по дороге через лесную зону:

“Я сидел позади друга и вдруг увидел старика, стоящего на дороге в белой куртке. Из-за ее белого цвета мы могли ясно видеть его в темноте. Я сказал своему другу, что там кто-то стоит, и он ответил, что он тоже это видит.

Было странно, что он стоял там на дороге посредине совершенно безлюдного места, но мы проигнорировали его и продолжали ехать. И когда мы приблизились к нему, он просто исчез, растворился в воздухе, и в том месте, где он стоял, мы почувствовали тепло на несколько секунд, это хорошо ощущалось такой холодной ночью.

Это напугало нас, но мой друг принял решение не останавливаться и ехать дальше. Я оглянулся и снова увидел белую тень, безжизненно стоящую и смотрящую на нас.

Через 15-20 минут мы снова увидели впереди того белого старика, стоящего посреди дороги и он снова исчез, когда мы подъехали ближе, и снова мы почувствовали в этом месте странное тепло.

В этот раз мы напугались еще сильнее, но снова не остановились и продолжили ехать. И на этот раз я не оглядывался. Я никогда не рассказывал об этом событии своей семье, однако мы перестали после этого ездить ночью на мотоцикле”.

Еще один индиец по имени Аатиш Сатти утверждает, что его друг столкнулся с очень недружелюбным бледным существом когда он ехал со своей девушкой по безлюдному сельскому району по пути из Пенджаба в Дели. Было около 2 часов, когда они съехали с магистрали на окольную темную дорогу, чтобы срезать путь.

“Подруге не понравилась эта дорога и она просила его вернуться обратно, но он говорил ей “Просто держись, я знаю путь”. Но это была неправда и он просто ехал по наитию, надеясь вскоре добраться до нужного места. Они ехали в полной глуши.

Вдруг подруга заметила на обочине дороги бегущего мужчину. Она сказала “О, боже, это еще что такое?”. Ее парень посмотрел туда и тогда бегущий человек помахал ему рукой, словно попросил остановиться и подвезти его. Но тут подруга почувствовала что-то нехорошее и ее парень тоже, он наоборот прибавил скорости. Они обогнали бегуна и подумали, что он остался далеко позади.

Но вдруг они услышали сильный грохот и тут же заднее окно их машины было разбито. Они обернулись и увидели, что за машиной бежит тот самый человек и колотит своими кулаками в заднее окно. Они еще больше увеличили скорость и ехали уже на скорости 80 км в час, но тот человек не отставал (!) и продолжал колотить кулаками по их машине.

Они были так сильно напуганы, потому что странный мужчина не только колотил руками, но и что-то громко кричал. Лишь когда они еще больше увеличили скорость, они наконец смогли уехать от него”.

Следующая история была опубликована на сайте “Your Ghost Stories” от еще одного жителя Индии, который однажды зимой поехал со своим двоюродным братом и родным братом на вокзал, чтобы посадить родного брата на поезд. Когда они возвращались обратно, было очень темно, холодно и пустая дорога смотрелась так жутко, что он начал убеждать двоюродного брата, который был за рулем, поехать по другой дороге.

Они как раз обсуждали этот момент, когда отъезжали с парковки и заметили там пожилую женщину, которая стояла там и попросила у них еды. Они ответили ей отказом, потому что у них с собой ничего не было. Они выехали оттуда и быстро забыли об этой женщине.

“Я снова сказал ему, что ехать по этой дороге небезопасно, но он убедил меня, что все будет хорошо. Его слова немного успокоили меня, и я решил забыть о жутких встречах, которые случались у людей на этой дороге.

Мы проехали уже четверть пути, когда ветер стал более сильным и холодным и над дорогой кружились листья. Мне стало очень тревожно и внезапно брат затормозил. Я увидел, что это из-за того, что к нам подходила женщина. Когда она оказалась совсем близко, мы были потрясены, потому что она была той же самой старушкой, которую мы видели на парковке!

Я был напуган и начал просить брата ехать дальше, но он начал спрашивать старушку о том, что она делает так поздно ночью на пустой дороге. И она в ответ спросила его о том же самом, смотря на нас жутким взглядом. Потом она сказала нам, что идет домой и знает, что путешествовать в то время небезопасно.

Пока она говорила, мы смотрели на ее шею, на которой были кровавые царапины, и чувствовали себя как-то странно. Я сказал своему двоюродному брату немедленно ехать отсюда, и он послушался меня. И когда я обернулся, я нигде не видел эту старуху, а ведь мы отъехали от нее всего на несколько метров.

Мое сердце замерло и я сказал об этом своему двоюродному брату и попросил его ехать так быстро как он может. И он помчался с такой скоростью, словно хочет убить нас.

Через несколько километров мы снова увидели, что по обочине дороги идет та же самая старуха, и на этот раз мы даже не посмотрели на нее и снова прибавили скорость. Мы продолжали ехать очень быстро и остановились только у магазина у трассы. Мы задыхались в состоянии шока от увиденного.”

Наконец, у нас есть еще один чрезвычайно странный рассказ от мужчины по имени Мохаммед Арш. По его словам, однажды он и несколько друзей были на свадьбе в городе под названием Нандед, а в 12:30 ночи возвращались на машине в свой родной город в Хайдарабаде.

По пути они безнадежно заблудились, и кто-то направил их на дорогу, которую никто из них никогда раньше не видел и которая шла через густой темный лес. Это и так уже было достаточно тревожно, а потом все превратилось в какой-то ночной кошмар:

“В одном месте мы заметили что-то живое и светящееся, а потом внезапно раздался громкий стонущий голос, из-за чего один мой друг проснулся и заплакал. Снова откуда-то раздался смех и плач людей и другой голос, который заставлял кого-то совершить преступление.

На этом моменте наш друг, который от страха плакал, обмочился от ужаса, смотря в темноту. Все стали спрашивать его, что он увидел, а он лишь показывал пальцем в темноту джунглей и продолжал плакать.

Когда мы тоже увидели ЭТО, мы тоже перепугались. Это было высокое существо, горящее огромным пламенем и танцующее. Мы были совершенно напуганы и не знали, что делать. Мы прибавили скорость и вскоре доехали до пункта полиции. Мы остановились и спросили у них маршрут. Мы думали сообщить об увиденном в полицию, но не стали этого делать.

Наконец мы выехали на главную дорогу, то подумали, что мы в безопасности. А потом я заметил на обочине доску, на которой было написано: “Если вы обнаружите необычных существ, пожалуйста, не оборачивайтесь и не реагируйте на них. Остерегайтесь сверхъестественных действий”. Я побоялся сказать об этом нашему водителю, иначе он бы умер от страха.

Мы проехали еще некоторое расстояние и тут увидели человека, который стоял на углу дороги. У него были длинные белые волосы, скрывающие лицо. Из одежды на нем было лишь нижнее белье.

В тот момент, когда мы проехали мимо него, я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что у него НЕТ НОГ. Он смотрел на нас взглядом, который мы никогда не могли забыть”.