 

Летчикам США пришлось пить водку после тестирования истребителей МиГ-29

01.11.2021, 9:01, Разное
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Испытания польских истребителей МиГ-29 американскими летчиками вскоре после вступления этой страны в НАТО были весьма необычными.

Американские пилоты пили водку и устраивали пикники с шашлыками на лоне природы после тестовых полетов на МиГ-29 и Су-22 советского производства, вспоминает Рейзер в своей публикации в The National Interest. Представители ВВС США прибыли в Польшу в 2001 году, чтобы оценить боевой потенциал военно-воздушных сил этого нового участника Альянса, указывает эксперт.

Летчикам США пришлось пить водку после тестирования истребителей МиГ-29– Наши последние два вылета проходили на МиГ-29 и Су-22, которые по сценарию учений летели к цели, защищаемой четырьмя F-15, — отмечает подполковник ВВС США в отставке.

По его словам, маневренность МиГ-29 произвела большое впечатление на американских пилотов, как и «мускулистость» истребителей Су-22. Машины этих типов до сих пор состоят на вооружении ВВС Польши, хотя страна стала членом Североатлантического альянса еще в 1999 году, подчеркивает Рейзер.

– Между полетами экипажи НАТО жарили шашлыки, выпивали пиво и, быть может, даже водку, — рассказал автор.

По его словам, общение на польских аэродромах между тестированием МиГ- 29 и Су-22 отличалось непринужденным и неформальным характером, оно допускало употребление крепкого алкоголя летным составом ВВС США и Польши.



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