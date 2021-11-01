ЦРУ: Ури Геллер обладает экстрасенсорными способностями

Экстрасенс Ури Геллер держит в тайне свое сотрудничество с ЦРУ, так как это лишний раз подтверждает, что разведывательное управление США по-прежнему использует экстрасенсов.

Разведывательное управление США проанализировало способности экстрасенса в ходе экспериментов и пришло к выводу, что он действительно обладает паранормальными способностями.

На своем сайте ЦРУ признает, что проверяло Геллера, который утверждает, что использовал свой разум, чтобы гнуть столовые приборы, перемещать корабли, влиять на футбольные матчи и выигрывать выборы.

Однако на сайте уточняется, что это явление было слишком ненадежным, непоследовательным и спорадическим, чтобы быть полезным для разведывательных целей, и поэтому была отложена операция под кодовым названием «Проект звездных врат».

Геллер сообщил, что это было необычное подтверждение его способностей, и что агентство все еще использует экстрасенсов в своих секретных операциях.

Он также сказал, что «ЦРУ оказало мне удивительную поддержку. Я, очевидно, могу сказать, что работал с агентством, как это указано на их веб-сайте. Но боюсь, я не могу раскрыть какие-либо детали этой работы».

«Что я могу сказать, так это то, что агентство по-прежнему использует интуицию, экстрасенсов и удаленных зрителей. ЦРУ никогда не признает этого, потому что не хочет получить негативную реакцию со стороны определенных кругов средств массовой информации. Работа все еще продолжается».

74-летний Ури сказал, что недавно вернулся из миссии армии США в Южную Корею, где его попросили применить свои навыки для обнаружения скрытых подземных туннелей.

Он прославился, когда заставил миллионы британцев использовать силу своих мыслей, чтобы гнуть ложки во время знаменитого телевизионного выступления в 1973 году.

Однако, согласно рассекреченным документам правительства США, он привлек внимание ЦРУ годом ранее, когда согласился позволить агентству проверить его телекинетические способности.

В одном эксперименте исследователь выбрал случайное слово, и вдохновленная им картинка была нарисована кем-то за пределами комнаты Геллера. Затем экстрасенсу было предложено сопоставить его. Когда по мысленной просьбе Геллера виноград был нарисован, он начал говорить о «фиолетовых кругах».

Документальный фильм 2013 года «Тайная жизнь Ури Геллера» предоставил обширные доказательства того, что он работал секретным агентом ЦРУ и его израильского аналога Моссада.

Режиссер фильма Викрам Джаянти сказал: «Многие люди думают, что он мошенник, обманщик. Но у него огромное количество последователей и история того, как он делал вещи, которые никто не может объяснить».

Геллер утверждал, что он помогал людям своими возможностями, в том числе Борису Джонсону победить на выборах и даже сдвинул с места пострадавший грузовой корабль, когда он заблокировал Суэцкий канал в марте.