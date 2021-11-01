Очки и светлые волосы: как выглядит муж Оксаны Федоровой, которого она не показывает поклонникам

Сейчас Андрей Бородин занимает должность сотрудника администрации президента РФ, а Федорова старается лишний раз не показывать общественности фото со своим мужем.

На тех немногих кадрах с супругом телеведущей, которые все-таки попали в ее инстаграм-аккаунт, мужчина запечатлен издалека или со спины. Однако несколько дней назад обладательница титула “Мисс Вселенная – 2002” поделилась с подписчиками снимком из Большого театра, где можно разглядеть черты лица ее мужа.

На фото видно, что Бородин является обладателем светлых волос, волевого подбородка и крупной шеи. К тому же, мужчина носит очки. Поклонники Федоровой отметили не только брутальную внешность ее супруга, но и то, как гармонично пара смотрится вместе.

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Публикация от Oksana Fedorova Mezzo-Soprano (@fedorovaoksana)

Стоит отметить, что, пара не выставляет личную жизнь напоказ: супруги не появляются вместе на светских мероприятиях и не общается с журналистами. Бородин и Федорова предпочитают жить и воспитывать наследников вдали от чужих глаз: сейчас в семье подрастает 9-летний Федор и 8-летняя Елизавета.