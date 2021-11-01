Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, когда наблюдается очередной подъем уровня заболеваемости, который с увеличением объема тестирования достиг исторического максимум и находится на почти критическом уровне, сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», – сообщил он в статье для «Российской газеты».

Зампред Совбеза указал, что жизнь в новой реальности требует продуманных решений и долгой войны с инфекцией, которую следует вести сообща всеми странами мира, невзирая на политические амбиции.

По мнению Медведева, первая фаза пандемии наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в РФ «приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни». До середины июня 2020 продолжалась следующая, «острая» фаза. В третью фазу Россия, по его словам, вошла летом – в начале осени 2020 года, когда оптимизировали «управленческий инструментарий», завершились испытания вакцин от коронавируса.

«Четвертый этап пандемии, наступивший осенью – зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости», – написал Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза, COVID-19 останется с человечеством на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль.

Также Медведев подчеркнул, что для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни. Кроме того, он призвал направить максимум сил и ресурсов на устранение «ключевых точек неравенства в обществе», поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств.

Ранее Медведев заявил, что коронавирус не помешал странам продолжать войны, вводить санкции, стало больше откровенных провокаций НАТО. Также он назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19.