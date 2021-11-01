Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал транзит в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщила пресс-служба флота.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney … начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Напомним, в субботу флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец ВМС США Porter направились в Черное море.