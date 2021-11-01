 

Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море

01.11.2021, 8:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФлагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал транзит в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, сообщила пресс-служба флота.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney … начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Напомним, в субботу флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney и эсминец ВМС США Porter направились в Черное море.



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