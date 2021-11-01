Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России

Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.

В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа РФ от поставок угля и электричества».

Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.

Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за 1 тыс. кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.