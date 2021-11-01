 

Ученые выяснили происхождение «сигнала инопланетян» с Проксимы Центавра

01.11.2021, 8:52, Разное
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Австралийским ученым удалось разгадать природу сигнала с ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра. Его обнаружили в декабре прошлого года.

Участники проекта Breakthrough Lister зафиксировали необычный звук, когда изучали данные сети радиотелескопов. Сигналу дали название BLC1.

Астрономов сильно заинтересовал необычный сигнал. Дело в том, что ширина его спектра была около гигагерца. Природа такие сигналы не генерирует, а значит, источник его происхождения был техногенным. Причем скорость дрейфа частоты варьировалась в течение пяти часов, что могло указывать на орбитальное движение источника сигнала.

Но исследователи испытали глубокое разочарование, когда оказалось, что инопланетяне тут совсем ни при чем. Сигнал имел земное происхождение и, скорее всего, возник от какого-то устройства, где был перегружен усилитель радиочастоты.

Ранее сообщалось, что существующая Вселенная, в которой обитает человечество, могла быть создана в лаборатории невероятно развитой цивилизацией. Соответствующее заявление сделал астрофизик Ави Леб.

По словам ученого из Гарварда, в настоящее время наука не может объяснить то, что произошло до Большого взрыва.

Одним из объяснений мог бы стать искусственно запущенный процесс создания Вселенной некими невероятно развитыми существами. Якобы они могли разработать технологию, которая создала Вселенную из ничего.



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