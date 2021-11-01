Проведение праздников на природе с заказом полевой кухни

01.11.2021, 10:23, Рекомендуем

Теги: Выходные, Праздник

Массовые гуляния и праздники приходятся по душе многим людям, которые хотят отдохнуть от рутинной работы, серых будней. Получить положительные эмоции и незабываемые впечатления обещают праздники типа Дня города, Дня 9 мая, где разворачивается полевая кухня заказать которую выгоднее всего в компании «Товарищ Полковник». На таких мероприятиях особенно отчетливо чувствуется атмосфера единства и всеобщей гордости, уважения к настоящим патриотам своей земли.

Профессионализм в мелочах

Полевая кухня выездного типа конструктивно представляет собой удобный передвижной комплекс, с помощью которого под открытым небом, на природе готовятся всевозможные блюда, ими:

можно насытиться;

ознакомиться с тематической подачей угощений;

отведать блюда, полностью соответствующие празднику в неизменных традициях.

Оптимальным вариантом сегодня является заказ кейтеринга выездного типа при организации масштабного торжества. «Товарищ Полковник» не задумываясь, принимается за сложные заказы, справляясь с нестандартными задачами. Полевая кухня станет настоящим украшением события, сплотит компанию людей, настроит на позитив и незабываемый отдых.

Особенности

Существует много видов выездных агрегатов для приготовления еды в больших объемах. Конкретная модель подбирается с учетом количества предстоящих гостей. В целом востребованными являются устройства КП 2-48, КП 30, КП 130 и пр. Практичность кейтеринга заключается в таких моментах:

возможность дегустации не только стандартной рядовой каши, но и новых незнакомых лакомств, передвижная конструкция для этих целей оборудована необходимыми элементами;

приготовление обширного меню, удовлетворяющего требованиям гостей, организующемуся празднику;

быстрое перемещение агрегата к месту заказчика, отличающегося мобильностью;

простая эксплуатация и установка на месте;

стойкость в отношении любых погодных влияний;

возможность подбора оптимальной по производительности установки для полного обеспечения предстоящего мероприятия;

наличие нескольких вариантов стилизации кухонь военно-полевого формата;

профессиональная помощь в организации зоны проведения празднества, она может предназначаться только для приготовления еды или под комплексный пункт приема пищи в любой период года.

Полевая еда является отличным способом перенестись в солдатские времена и условия, ощутить незабываемую атмосферу патриотизма и единения. Для «боевого» антуража используются маскировочные сетки, униформа военных, палатки и пр.