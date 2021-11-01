Проведение праздников на природе с заказом полевой кухни ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Проведение праздников на природе с заказом полевой кухни

01.11.2021, 10:23, Рекомендуем
Теги: ,

Массовые гуляния и праздники приходятся по душе многим людям, которые хотят отдохнуть от рутинной работы, серых будней. Получить положительные эмоции и незабываемые впечатления обещают праздники типа Дня города, Дня 9 мая, где разворачивается полевая кухня заказать которую выгоднее всего в компании «Товарищ Полковник». На таких мероприятиях особенно отчетливо чувствуется атмосфера единства и всеобщей гордости, уважения к настоящим патриотам своей земли.

Профессионализм в мелочах

Полевая кухня выездного типа конструктивно представляет собой удобный передвижной комплекс, с помощью которого под открытым небом, на природе готовятся всевозможные блюда, ими:

  • можно насытиться;
  • ознакомиться с тематической подачей угощений;
  • отведать блюда, полностью соответствующие празднику в неизменных традициях.

Оптимальным вариантом сегодня является заказ кейтеринга выездного типа при организации масштабного торжества. «Товарищ Полковник» не задумываясь, принимается за сложные заказы, справляясь с нестандартными задачами. Полевая кухня станет настоящим украшением события, сплотит компанию людей, настроит на позитив и незабываемый отдых.

Особенности

Существует много видов выездных агрегатов для приготовления еды в больших объемах. Конкретная модель подбирается с учетом количества предстоящих гостей. В целом востребованными являются устройства КП 2-48, КП 30, КП 130 и пр. Практичность кейтеринга заключается в таких моментах:

  • возможность дегустации не только стандартной рядовой каши, но и новых незнакомых лакомств, передвижная конструкция для этих целей оборудована необходимыми элементами;
  • приготовление обширного меню, удовлетворяющего требованиям гостей, организующемуся празднику;
  • быстрое перемещение агрегата к месту заказчика, отличающегося мобильностью;
  • простая эксплуатация и установка на месте;
  • стойкость в отношении любых погодных влияний;
  • возможность подбора оптимальной по производительности установки для полного обеспечения предстоящего мероприятия;
  • наличие нескольких вариантов стилизации кухонь военно-полевого формата;
  • профессиональная помощь в организации зоны проведения празднества, она может предназначаться только для приготовления еды или под комплексный пункт приема пищи в любой период года.

Полевая еда является отличным способом перенестись в солдатские времена и условия, ощутить незабываемую атмосферу патриотизма и единения. Для «боевого» антуража используются маскировочные сетки, униформа военных, палатки и пр.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

30.10 / Безупречное качество треккинговых ботинок Grisport

29.10 / Есть и хорошие новости

29.10 / Бабье лето – 2

22.10 / Зима близко

21.10 / 23 октября в Рыбинске отметят День купца

15.10 / Ждем первый снег

08.10 / Коронавирус возвращает позиции

08.10 / Золотая осень уходит

01.10 / Золотая осень

28.09 / «В реанимацию попадают непривитые пациенты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика