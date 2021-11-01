Школьная задачка на логику вывела из себя трёх инженеров, но задача легко решается с помощью одной линии

Популярная ТикТок блогерша предложила решить простое уравнение, на которое у профессиональных инженеров ушло немало времени.

Карин Генди совсем недавно в своем профиле опубликовала интересное видео. Суть ролика заключается в том, что девушка предложила решить математический пример из начальной школы практикующим инженерам.

Естественно, главная сложность заключается не в самой задаче, а в дополнительном условии. Карен сказала, что необходимо сложить две сотни в столбик и полученный ответ записать всего с помощью одной линии.

«Вы сможете сделать так, чтобы из двух сотен получилось двести, использовав всего одну линию?»

На протяжении нескольких минут трое специалистов ломали голову, бормоча себе под нос условие задачи.

«Всего одна линия… необходимо правильно её расположить»

Спустя некоторое время, один из инженеров перевернул листок на обратную сторону, чтобы две сотни и линия под ними не отвлекали от мыслительного процесса.

Ребята не на шутку озадачились, попросив девушку не рассказывать им ответ, даже в случае, если они не смогут решить головоломку.

Когда Карин Генди начала производить обратный отсчет времени, один из инженеров взял ручку и пририсовал линию к первой единице, а после громко произнес «too hundred», что максимально созвучно с правильным ответом «two hundred».

@karingendi

It took 3 engineers to figure this out

♬ original sound — Karin Gendi

Интернет-пользователи, как и сами подопытные были немного озадачены решением, ведь оно заключалось не в математическом вычислении, а в произношении цифр на английском языке.