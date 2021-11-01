Французский эксперт – отношения Парижа и Лондона так не обострялись уже много лет

Несмотря на то, что вопрос квот на рыбную ловлю в Ла-Манше не имеет такого большого значения в отношениях ЕС и Великобритании, как, к примеру, проблема Северной Ирландии, он всё же смог довести напряжённость между Лондоном и Парижем до крайне высокого уровня. Об этом в интервью Le Figaro рассказал глава французской исследовательской организации «Информационно-аналитический центр по брекситу» Орельен Антуан.



Reuters

Напряжённость между Францией и Великобританией на фоне конфликта по вопросу квот на вылов рыбы в Ла-Манше достигла уровня, к которому не приближалась много лет, заявил в интервью Le Figaro глава исследовательской организации «Информационно-аналитический центр по брекситу» Орельен Антуан.

«Я считаю, что здесь всё-таки идёт речь о микро-проблеме, имеющей больше политическое и символическое значение, — заявил эксперт, комментируя недавнее обещание французских властей принять меры в отношении Великобритании в связи с конфликтом рыбаков. — Гораздо больше вопросов возникает в связи с североирландским протоколом или миграцией, эти две темы являются значительно более острыми в контексте брексита. И всё это я говорю даже несмотря на то, что очень уважаю рыбаков, и понимаю, какую тревогу может вызывать вся эта ситуация».

«И тем не менее, в более широком смысле сейчас абсолютно ясно, что мы дошли до уровня напряжённости, аналогичного тому, который мы пережили в самом начале процесса вступления Великобритании в проект общеевропейского строительства, когда эта страна получила свою знаменитую «скидку»*, а быть может — даже несколько его превысили», — продолжил аналитик.

По мысли Антуана, поведение Франции как минимум отчасти продиктовано желанием заставить британцев поплатиться за своё решение покинуть Евросоюз, а также дать понять, что любую страну, которая захочет повторить подобное, ждут серьёзные последствия. Как напомнил эксперт, Париж ещё с 2019 года отыгрывал по отношению к Лондону роль «плохого полицейского» при «хорошей» Германии.

Как отметил Антуан в беседе с корреспондентом Le Figaro, претензии Франции по вопросу рыбной ловли в Ла-Манше обоснованы лишь отчасти — хотя британцы явно ведут себя недобросовестно, французские чиновники также играют не вполне чисто, так как, требуя от Лондона дополнительных квот на ловлю, ссылаются на Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, хотя в нём никаких чётких рамок по квотам не устанавливается.

При этом Франция не находит в своём конфликте с Лондоном серьёзной поддержки со стороны других членов ЕС, поскольку она одна особенно остро ощущает проблему квот, убеждён эксперт. Как пояснил он в своём интервью, это связано с особым положением Нормандских островов, которые, до сих пор оставаясь под управлением Лондона, располагаются ближе к французским берегам; из-за этого французские рыбаки, едва выходя из порта, сразу же попадают в территориальные воды этих островов. Это обстоятельство, впрочем, и задолго до брексита провоцировало конфликты между Парижем и Лондоном, отметил Антуан.

* Брюссель с 1984 года ежегодно возвращал Лондону две трети выплат в бюджет ЕС. О таком возврате с европейцами договорилось правительство Маргарет Тэтчер, сославшись на то, что общие средства ЕС на тот момент расходовались главным образом на реализацию Единой сельскохозяйственной политики, и Великобритания в связи с относительно малой долей сельского хозяйства в структуре ВВП выигрывала от этого гораздо меньше прочих. Практику, получившую название «британская скидка», неоднократно критиковали в том числе и во Франции. (прим. ИноТВ).