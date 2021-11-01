В КоАП решили включить штраф за опасное вождение

Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России, штраф составит 3 тыс. рублей, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП. Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем», – передает РИА «Новости» слова сенатора.

По ее словам, нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет в проекте нового КоАП РФ наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Рукавишникова отметила, что подобный стиль езды стал достаточно распространенным, особенно в крупных городах. Подобная агрессивная езда, подчеркнула она, зачастую является демонстративной, но до сих пор может остаться безнаказанной, например, если «лихач» спровоцировал ДТП, но не стал его участником.

Как сообщила парламентарий, несмотря на то, что само понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства в 2016 году, в административном законодательстве ответственность за него не была определена. «Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения – то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее», – сказала Рукавишникова.

По ее словам, ожидается, что в случае принятия нового КоАП, лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.

«Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения», – сказала сенатор.

Согласно постановлению правительства России, опасное вождение выражается в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения; перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия; несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства; несоблюдении бокового интервала; резком торможении, если оно не требуется для предотвращения ДТП; препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение или движение иных участников в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей; повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Напомним, Министерство юстиции подготовило проект нового Кодекса об административных правонарушениях, он будет внесен в правительство после всех согласований.