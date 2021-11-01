ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»

Банк РФ приказом от 1 ноября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» из Самары, сообщили в пресс-службе регулятора. Банк обслуживал операции ООН для КНДР.

Временной администрацией банка, функции которой ранее были возложены ЦБ на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществлены мероприятия по достоверному отражению в учете стоимости его активов и обязательств. Проведенная ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств, передает ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА «Новости», «Спутник» на 1 сентября занимал 293-е место в банковской системе РФ. При этом КБ «Спутник» был единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли КНДР имелись корреспондентские отношения в РФ в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР, следует из прежних сообщений ЦБ.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у московского Орбанка.