Недавняя химиотерапия на 84% повышает риск смерти от COVID-19 у онкобольных



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Ученые из Техасского университета собрали данные более 507 тысяч американцев у которых был подтвержден COVID-19 в течение 2020 года. Среди участников различные раковые заболевания были диагностированы у 14,3 тысячи человек. Их разделили на две группы: давно прошедших лечение и получивших курс лучевой или химиотерапии в течение трех месяцев до заражения.

Исследование показало, что в целом люди с онкозаболевания почти в пять раз чаще умирают от COVID-19 по сравнению с населением в целом. Наиболее уязвимы пациенты, которые недавно прошли курс лечения: риск госпитализации у них повышен на 20%, а вероятность летального исхода — на 75%.

В особой группе риска оказались пациенты, которые за последние три месяца прошли курс лучевой или химиотерапии: риск смерти повышен на 84%. По мнению ученых, это объясняется тем, что агрессивное лечение сильно ослабляет иммунный ответ, необходимый для борьбы с инфекцией.

«При этом пациенты с онкозаболеваниями, которые лечились давно, не имели худших клинических исходов, чем люди без рака», — сообщили авторы исследования.

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Ученые считают, что пациенты со злокачественными опухолями должны иметь приоритетное право не только не вакцинацию, но и на получение бустерной дозы вакцины.

Ранее исследователи Института Фрэнсиса Крика выяснили, что у трети пациентов с раком крови (31%) не вырабатываются антитела после полной вакцинации.

Наиболее сильный иммунный ответ выработался у пациентов, которые до прививки перенесли COVID-19. Среди участников с различными видами рака крови титр антител оказывался в среднем на треть выше в том случае, если ранее у них была подтверждена инфекция.