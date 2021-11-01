Зеленский потерял доверие Запада из-за офшорного скандала – политолог Молчанов

Недавно пресса тиражировала информацию о так называемом досье Пандоры. В данный офшорный скандал попал украинский президент Владимир Зеленский.

В расследовании упоминаются десятки более политиков, а также несколько сотен чиновников из примерно ста стран. Кроме того, в списке есть артисты и общественные деятели.

Политолог Кирилл Молчанов заявил, что из-за всплывших данных о возможной причастности Зеленского к переводам 40 миллионов долларов от структур Коломойского президент Незалежной утратил доверие Запада. Эксперт убежден, что Владимир Александрович получил “черную метку”, которую можно расценивать как сигнал из-за рубежа.

Молчанов подчеркнул, что на Западе считают необходимым обкладывать Зеленского расследованиями. В обществе даже не задумываются о правильности такого подхода и воспринимают происходящее как данность, отметил специалист в эфире телеканала “Наш”.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о “возвращени” Крыма в состав Украины. Он отметил, что подобные резкие заявления официального Киева рано или поздно могут плохо кончиться.