 

Политолог Погребинский поставил под сомнение встречу Путина с Зеленским: Это невозможно

01.11.2021, 7:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт проанализировал недавние переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсуждали вероятность встречи глав “нормандской четверки”.

Михаил Погребинский высказался о том, возможно ли рандеву российского лидера с Владимиром Зеленским. По его мнению, “это невозможно”. Политолог назвал Владимира Зеленского фигляром и отметил, что тот переступил черту, после которой не может быть переговорщиком.

Для того чтобы восстановить утраченное доверие, ему необходимо что-то радикально изменить, считает эксперт. Тогда, можно полагать, президент России согласится встретиться с украинским коллегой.

Напомним, Владимир Зеленский не выполнил ни один пункт взятых на себя обязательств после предыдущей встречи в “нормандском формате”. Из-за такого несерьезного поведения украинского лидера Москва заявила, что не видит смысла проводить встречу президентов двух стран, пока Зеленский не выполнит “домашнее задание”.

Как писали “Дни.ру”, рейтинг Владимира Зеленского недавно снова обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Дело в том, что политик не выполняет многие предвыборные обещания, чем разочаровывает своих граждан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / Мнение: Встреча со мной на ярмарке Non/Fiction

17.11 / В России предложили ввести плановую проверку квартир: подробности

04.08 / Привет от солсберецких

20.09 / В РФ заметно выросла розничная стоимость гречки

30.05 / Мнение: Заплыв Лукашенко

06.08 / Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе

01.10 / Мнение: Каперы

07.06 / Какие футболки носить этим летом: асимметрия и другие модные тенденции

14.11 / Медики не рекомендуют быстро выходить на работу после коронавируса

15.07 / Умер актер и основатель группы “Звуки Му” Петр Мамонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика