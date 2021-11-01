Решение о прекращении работы информбюро НАТО в Москве вступило в силу

С 1 ноября вступает в силу решение о прекращении работы военной миссии связи и информационного бюро НАТО при посольстве Бельгии в Москве, сообщают информационные агентства.

Соответствующее решение стало ответной мерой на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постпредства РФ при альянсе, передает РИА «Новости».

Напомним, в середине октября министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что РФ с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также РФ прекращает работу информбюро альянса в Москве.

Поводом для разрыва формально сохранявшихся контактов РФ с НАТО стало решение лишить аккредитации и выслать восемь сотрудников российского представительства при штаб-квартире в Брюсселе – с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». Одновременно натовцы наполовину сократили численность сотрудников российского полпредства.