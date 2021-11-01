 

Байден опоздал на пресс-конференцию из-за «игры с лифтами»

01.11.2021, 7:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава американского государства Джо Байден объяснил опоздание на пресс-конференцию по итогам саммита G20 «игрой с лифтами».

Президент США извинился перед журналистами за то, что «заставил ждать». «Мы игрались с лифтами. Долгая история, ладно», – сказал он, но не стал объяснять ситуацию подробнее. 

Байден также прокомментировал падение своего рейтинга. По его словам, «опросы могут падать, расти», прежде «они были выше, потом упали до середины, потом выросли, теперь опять внизу». Как сообщил президент США, «со всеми другими президентами это случалось», передает РИА «Новости».

«Я не поэтому избирался, не для того, чтобы определять, как я работаю по опросам. Я избирался, чтобы быть уверенным, что смогу исполнить в качестве президента США то, что обещал», – сказал Байден, подчеркнув значительную поддержку на саммите G20. По его словам, «США самая критически важная часть всей повестки дня».

В октябре Квиннипэкский университет зафиксировал оглушительное падение рейтинга Байдена. Позднее данные исследований Gallup показали, что его популярность за первые девять месяцев на посту президента США упала сильнее, чем у любого другого главы американского государства со времен Второй мировой войны.



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