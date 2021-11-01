 

Автомат Лукашенко стал экспонатом на выставке в Минске

01.11.2021, 6:10, Разное
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Автомат последнего диктатора Европы, который наделал много шума в ходе протестов в августе прошлого года, превратили в настоящий музейный экспонат. Сообщается, что оружие сделали элементом экспозиции во Дворце независимости.

Вместе с известным оружием в выставочном зале находится картина, иллюстрирующая события, при которых Батька и его сын появились в непривычном для себя образе, удивив интернет-публику. Александр Григорьевич поведал, что автором полотна является дочь одного из сотрудников службы безопасности.

Помимо прочего экспозиция включает в себя флаг, сопровождающийся лозунгом “За Батьку”, а также другие любопытные реквизиты, связанные с громкими событиями протестного лета. Сообщается, что все это лидеру государства презентовали в конце прошлого года.

Напомним, в августе 2020 года после оглашения результатов президентских выборов на улицах Белорусии начались акции протеста. Так, 23-го числа несогласные с политикой действующей власти заняли центр столицы.

Позже оппозиционно настроенные граждане приблизились к резиденции Александра Лукашенко. На это отреагировал Батька, который прилетел ко Дворцу Независимости на вертолете со своим сыном Колей.



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