Праздник святого Садока: традиции и приметы 1 ноября

История

Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к старинным источникам. Так, 1 ноября 2021 года христиане восточного обряда вспоминают пророка Иоиля и перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; западного же – праздник

День всех святых, который “закрывает” древний язычески Хэллоуин. В народном календаре церковный праздник 1 ноября известен как Иванов день или День Садока. Он приурочен к встрече

зимы.

Святой Садок

В этот церковный праздник вспоминают жизнь священномученика Садока. Он считается небесным покровителем людей, которые скончались без покаяния. Святой Садок был преемником священномученика Симеона. Однажды он увидел сон, в котором святой Симеон предупреждал его о предстоящей ему

мученической смерти.

Раньше

считалось, что 1 ноября нечисть поднимается из пекла в наш мир и начинает

пугать прохожих, а ведьмы устраивают свои шабаши. Для того, чтобы отпугнуть

нечистую силу, крестьяне сами наряжались в костюмы страшилищ и устраивали

шумные шествия.

Что нельзя делать 1 ноября

В этот православный праздник запрещалось оставлять

сушиться вещи на ночь. Иначе нечистая сила могла туде залезть, а потом

вселиться в человека. Нельзя было убивать пауков 1 ноября. Считалось, что в их обличии в дом наведываются умершие родственники. Нельзя было оборачиваться, если кто-то услышал звук шагов за

спиной. Кроме того, запрещалось отказывать в милостыне.

Приметы и традиции

Церковный праздник 1 ноября в народном календаре был проводами осени и встречей зимы. Наши предки в этот православный праздник угадывали погоду на будущее, и какой урожай ждать.