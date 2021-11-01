 

Праздник святого Садока: традиции и приметы 1 ноября

01.11.2021, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

История

Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к старинным источникам. Так, 1 ноября 2021 года христиане восточного обряда вспоминают пророка Иоиля и перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; западного же – праздник
День всех святых, который “закрывает” древний язычески Хэллоуин. В народном календаре церковный праздник 1 ноября известен как Иванов день или День Садока. Он приурочен к встрече
зимы.

Святой Садок

В этот церковный праздник вспоминают жизнь священномученика Садока. Он считается небесным покровителем людей, которые скончались без покаяния. Святой Садок был преемником священномученика Симеона. Однажды он увидел сон, в котором святой Симеон предупреждал его о предстоящей ему
мученической смерти.

Раньше
считалось, что 1 ноября нечисть поднимается из пекла в наш мир и начинает
пугать прохожих, а ведьмы устраивают свои шабаши. Для того, чтобы отпугнуть
нечистую силу, крестьяне сами наряжались в костюмы страшилищ и устраивали
шумные шествия.

Что нельзя делать 1 ноября

В этот православный праздник запрещалось оставлять
сушиться вещи на ночь. Иначе нечистая сила могла туде залезть, а потом
вселиться в человека. Нельзя было убивать пауков 1 ноября. Считалось, что в их обличии в дом наведываются умершие родственники. Нельзя было оборачиваться, если кто-то услышал звук шагов за
спиной. Кроме того, запрещалось отказывать в милостыне.

Приметы и традиции

Церковный праздник 1 ноября в народном календаре был проводами осени и встречей зимы. Наши предки в этот православный праздник угадывали погоду на будущее, и какой урожай ждать.

  • На Ивана коням давали отдохнуть и кормили досыта.
  • Народ старался в этот день отдыхать, а вечером делиться страшными историями.
  • В этот праздник на столе было блюдо из курицы.
  • Если в этот церковный праздник на крышу дома прилетела
    сова, то в этой семье скоро будет горе и кто-то умрет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / Сергей Смирнов посетовал, что не поверил материалу «место всех блогеров в Лефортово»

28.11 / Медики назвали «забытое» масло, резко понижающее кровяное давление

22.09 / “Одни мальчишки”: американская модель Эшли Грэм ждет двойню

04.12 / Петр Толочко указал на искажение исторических фактов Киевом

29.06 / Кристина Агилера выпустила заявление в поддержку Бритни Спирс: “Она заслуживает любви”

10.12 / В Беларуси официально представили новый облик Деда Мороза – он позеленеет

14.09 / Ефремов получил первую “передачку” от друга

18.09 / Мнение: Директивное управление Украиной

22.12 / Мнение: Принципы

24.05 / Предстоящий фейслифтинг Volkswagen Tiguan — теперь в фотографиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика