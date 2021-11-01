 

Стали известны подробности о семье убитых в Туве девочек

01.11.2021, 6:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУбитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы в начале учебного года, туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало… Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа», – говорится в сообщении на его странице во «ВКонтакте».

По мнению главы Тувы, трагедия свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики.

«Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», – написал Ховалыг.

Ранее Следственный комитет показал кадры с места убийства двух сестер 9 и 14 лет в столице Тувы Кызыле. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый в убийстве ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п.п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как информирует Telegram-канал Shot, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, снимал комнату в доме матери девочек. Мать девочек воспитывала их одна, работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему постояльцу.

Двух детей с многочисленными травмами обнаружили в воскресенье утром в одном из дворов Кызыла. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. 



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