Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко

Поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб–Европа прекращаются из-за агрессивных действий Марокко, сообщила канцелярия президента Алжира.

Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSA.

В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.

Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», информирует агентство MAP.