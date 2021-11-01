 

Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко

01.11.2021, 6:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПоставки газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб–Европа прекращаются из-за агрессивных действий Марокко, сообщила канцелярия президента Алжира.

Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSA.

В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.

Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», информирует агентство MAP.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / Le Monde – на президентских выборах в Молдавии победила прозападный кандидат

20.03 / Объявлен конкурс на создание силовой установки для мощнейшего в мире ледокола «Россия»

26.06 / В Башкирии проводили в последний путь братьев Мазовых

12.01 / Штат Нью-Йорк захотел решить финансовые проблемы за счет торговли наркотиками

21.12 / Чапкис: Закашляюсь – и первая мысль: смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно

29.10 / “О киберзащите никто не помнит, пока все работает”. Глава Госспецсвязи заявил, что ведомство недофинансировано на 60%

03.09 / Песков заявил об отсутствии яда в организме Навального до выезда из России

03.09 / Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

25.02 / Политика: «Справедливая Россия» обещает построить социализм после выборов

31.10 / Путин назвал долю безуглеродных источников энергии в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика