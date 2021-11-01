 

Мнение: Похождения помощника прокурора Чаплыгина

01.11.2021, 5:58, Разное
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Документ НКВД 1940-го года о похождениях вконец охреневшего до полной бессознательности помощника прокурора УСО московской прокуратуры.
По факту наблюдения сотрудников НКВД за похождениями гражданина Чаплыгина, прокурору СССР Бочкову направлена данная бумага для принятия мер.

Записка начальника 2 отдела ГУГБ НКВД СССР П.В. Федотова о взяточничестве помпрокурора УСО Прокуратуры г. Москвы С.А. Чаплыгина. 22 декабря 1940 г.

ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 37. Д. 225. Л. 101-102

http://istmat.info/node/65378 – цинк

К сожалению, так и не смог обнаружить, что стало с этим Чаплыгиным и какие меры были приняты по факту этой записки.
Но не удивлюсь, если персонаж обнаружится в числе "невинных жертв сталинского режима".

Источник: Colonel Cassad



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