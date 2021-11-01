Переживание травмы после насилия у женщин зависит от менструального цикла



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В своей научной работе специалисты из Университета Томаса Джефферсона упомянули, что феномен ПТСР у женщин недостаточно изучен, в первую очередь потому, что чаще всего исследования проходят среди ветеранов войн, и это в основном мужчины. Именно поэтому необходимы разные подходы в диагностики посттравматического расстройства.

Чтобы оценить связь между симптомами ПТСР и менструальным циклом, ученые провели исследование с участием 40 женщин 18-33 лет, которые пережили физическое или сексуальное насилие или стали его свидетелями. Они рассказали о своем опыте и ответили на вопросы о том, что они чувствовали в последний месяц.

У всех женщин проверили уровень эстрадиола и эстрогенов в различные дни цикла. Ученые также оценили два биомаркера стресса в слюне участниц — кортизол и фермент альфа-амилазы — до и после того, как женщины рассказали свои истории.

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Оказалось, что симптомы ПТСР наиболее выражены в течение первых нескольких дней менструального цикла, когда уровень эстрадиола снижен, а ближе к овуляции эти признаки уменьшаются, когда уровень этого гормона повышается. По словам авторов исследования, в предыдущих научных работах была обнаружена связь между низким уровнем эстрадиола и повышенной активацией лимбической системы мозга, регулирующей эмоции. Сниженная концентрация эстрадиола также связана с усилением тревожности и страха.

«В периоды менструального цикла с низким уровнем эстрадиола концентрация кортизола была низкой, а альфа-амилаза в слюне — высокой. Это закономерность, которую предыдущие исследования связывали с плохой реакцией на стресс», — сообщили авторы исследования.

Ученые рекомендовали лечащим врачам учитывать эти факторы при постановке диагноза и назначения лечения.