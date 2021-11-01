Лавров и Байден общались в Риме на ужине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом.

«Вчера за ужином нам удалось пообщаться с Джо Байденом», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Риме.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили необходимость укрепления глобальной архитектуры здравоохранения и ключевой роли ВОЗ в ней.