 

Лавров и Байден общались в Риме на ужине

01.11.2021, 5:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом.

«Вчера за ужином нам удалось пообщаться с Джо Байденом», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Риме.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили необходимость укрепления глобальной архитектуры здравоохранения и ключевой роли ВОЗ в ней.



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