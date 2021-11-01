Макрон обвинил премьера Австралии в обмане

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава правительства Австралии Скотт Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.

Макрона спросили, думает ли он, что Моррисон обманул его. Президент Франции ответил: «Я не думаю, я знаю это». Одновременно глава французского государства отметил, что очень уважает Австралию и ее народ. После саммита G20 в Риме Макрон заявил, что «инициатива двух союзников по НАТО и Австралии при создании AUKUS свидетельствует о недопустимом обращении, это очевидно»., передает ТАСС

Французский лидер заявил, что Париж не желает «конфронтации в Индо-Тихоокеанском регионе» и стремится найти баланс, работает над мирной повесткой. По его словам, регион должен быть зоной свободной торговли, свободных технологий, демократических ценностей, защиты биоразнообразия и климатической повестки, передает РИА «Новости».

Напомним, Макрон сообщил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделано предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.

Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.