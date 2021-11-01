 

Маск выразил готовность продать акции Tesla ради победы над голодом в мире

01.11.2021, 5:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский предприниматель Илон Маск заявил, что готов продать акции своей компании Tesla, если ему объяснят, как полученные средства позволят победить проблему голода в мире.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли в Twirtter предложил Маску, который обошел в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса, «отпраздновать это событие», оказав помощь в спасении «42 млн человек от голода всего за 6,6 млрд долларов». Бисли отметил, что Маск заработал на росте акций своих компаний 6 млрд долларов всего за сутки. По словам представителя программы ООН, «это ровно столько, сколько нужно для предотвращения катастрофы». 

Маск предложил ВПП «объяснить, как именно 6 млрд долларов помогут справиться с мировым голодом». В этом случае, сообщил Маск, он «сейчас же продаст акции Tesla и сделает это». Он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, «чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства», передает ТАСС.

Напомним, Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Вторую строчку рейтинга занимает Безос. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.



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