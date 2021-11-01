Мнение: 60 лет Кузькиной матери

Вчера был юбилей испытаний мощнейшей термоядерной бомбы в истории.

60 лет назад, 30 октября 1961 года на Новой Земле прошли испытания бомбы мощностью 57,5 мегатонн

30 октября 1961 года Ту-95В с бомбой на борту, взлетев с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, взял курс на полигон, находящийся на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Впереди по его курсу, на расстоянии 15-20 километров, летел самолет-лаборатория Ту-16, в задачи которого входила регистрация различных параметров взрыва. Время полета самолетов до точки сбрасывания бомбы составило чуть больше двух часов. Весь ход полета и сам взрыв снимались с борта Ту-95В, с сопровождавшего Ту-16 и с различных точек на Земле.

В 11 часов 30 минут с высоты 10500 метров бомба была сброшена на полигон. По истечении нескольких секунд, у нее сработала каскадная парашютная система. Сначала вытянулся самый маленький, площадью не более квадратного метра парашют. За ним второй – в пять с половиной метров, потом три парашюта по 42 метра и лишь затем основной, площадью около 1600 квадратных метров. Громадная бомба начала плавно снижаться на цель.

На 188-й секунде после отделения по команде барометрических датчиков она взорвалась на высоте 4000 метров. Огненный шар при взрыве составил примерно 4,6 километра. Световая вспышка, длившаяся более 70 секунд, была настолько яркой, что, несмотря на сплошную облачность, была видна даже на тысячекилометровом удалении.

Клубящийся гигантский гриб поднялся до высоты 67 километров. Порожденная взрывом сейсмическая волна трижды обогнула земной шар, ее удар ощущался на расстоянии тысячи километров от Новой Земли. В брошенном поселке, расположенном на расстоянии 400 километров от эпицентра, были вырваны деревья, выбиты стекла и снесены крыши домов.

Звук взрыва слышали на расстоянии 800 километров, а сопровождавшая его ионизация атмосферы породила помехи радиосвязи на расстоянии сотен километров от полигона в течение около 40 минут. На это время была потеряна связь с Ту-95В и Ту-16. Что случилось с самолетами и экипажами, никто не знал. Через какое-то время оба самолета вернулись на базу, на фюзеляже Ту-95В виднелись подпалы. Оказалось, что ударная волна воздействовала на самолеты многократно, начиная с удаления от места взрыва на 115 километров для носителя и 250 километров – для лаборатории. Экипаж Ту-95В получил некоторую дозу радиации. При этом радиоактивное загрязнение полигона на Новой Земле оказалось на удивление малым – испытатели появились на нем спустя два часа после взрыва. Проведенные после испытания замеры показали, что оно практически не представляло опасности ни для участников испытаний, ни для жителей населенных пунктов, прилегавших к полигону, ни для промысловых районов рыбного лова.

Полная энергия взрыва составляла от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что совпало с ожидаемым по расчетам значением. Это в десять раз больше суммарной мощности всех взрывов за время Второй мировой войны, включая американскую атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки.

В целом, это был важный шаг на пути достижения ядерного паритета и укрепления ядерного щита СССР.

Советская документальная хроника. Часть кадров лишь недавно была рассекречена Росатомом.

—