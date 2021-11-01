Мнение: О российских «карликах»
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А вот ещё одна, как говорили в далёком детстве, «задачка-неберучка». Которая теперь может служить тестом не только на внимательность, но ещё и на адекватность некоторых представлений о величии.
О подлинном величии
А карлики? Ах, да, карлики тут в самую жилу – ещё одно детское выражение…
Попробуйте на этой картинке отыскать российских нефтяных и газовых гигантов
Между прочим, американские Exxon и Schevron видятся на раз. И не потому, что мир американоцентричен.
Нашли «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и проч.?
Так что там было о величии?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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