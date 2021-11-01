 

Мнение: О российских «карликах»

01.11.2021, 4:28, Разное
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А вот ещё одна, как говорили в далёком детстве, «задачка-неберучка». Которая теперь может служить тестом не только на внимательность, но ещё и на адекватность некоторых представлений о величии.

О подлинном величии

А карлики? Ах, да, карлики тут в самую жилу – ещё одно детское выражение…

Попробуйте на этой картинке отыскать российских нефтяных и газовых гигантов

Между прочим, американские Exxon и Schevron видятся на раз. И не потому, что мир американоцентричен.

Нашли «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и проч.?

Так что там было о величии?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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